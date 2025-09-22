ECONOMIE
Bontenbal noemt relschoppers 'allereerst zelf verantwoordelijk'

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 13:04
anp220925119 1
ROTTERDAM (ANP) - De extreemrechtse relschoppers die afgelopen zaterdag huishielden in Den Haag en onder meer het partijkantoor van D66 bekogelden, zijn daar "allereerst zelf verantwoordelijk voor", vindt CDA-leider Henri Bontenbal. In tegenstelling tot andere politieke kopstukken legt hij de schuld niet bij rechtse politici. "Je kunt niet zeggen: dat komt door de woorden van een ander", aldus Bontenbal bij de presentatie van zijn boek in Rotterdam.
Bontenbal vindt wel dat alle politici zich zouden moeten afvragen welke rol zij hebben in het huidige politieke en maatschappelijke klimaat. "Er zitten spanningen in de samenleving", ziet hij. "Het broeit. En er zijn altijd mensen, gelukkig is dat maar een heel kleine groep, die uiting aan die spanningen geven door naar geweld te grijpen." Politici kunnen die spanningen met hun woorden versterken, aldus de CDA-voorman.
