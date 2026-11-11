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Taiwan onderzoekt hoe vermeende Chinese spion land in kon

Economie
door anp
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TAIPEI (ANP/AFP) - De vrouw die ervan wordt beticht te hebben gespioneerd voor China tijdens een verhouding met Nvidia-topman Jensen Huang is naar Taiwan gereisd met een Hongkongs paspoort. De Taiwanese autoriteiten onderzoeken de zaak, kondigde de regering aan.
De Taiwanese minister voor Binnenlandse Zaken, Liu Shyh-fang, bekende dat de vrouw in Taiwan is geweest. Ze kondigde aan de inreisprocedures kritisch te laten onderzoeken. "Als we hadden geweten dat ze een spion was, hadden we haar zeker niet Taiwan ingelaten", zei ze in het parlement. Volgens Liu kan de vermeende spion Taiwan nu niet meer in.
Het is doorgaans gemakkelijker voor mensen met een Hongkongs paspoort naar Taiwan te reizen dan voor personen met een paspoort van de Volksrepubliek China, omdat die laatste speciale toestemming nodig hebben.
Jensen Huang bekende onlangs dat hij een affaire had, naar verluidt met de Chinese Alice Huang (geen familie). Zij stond eerder aan het hoofd van het in Singapore gevestigde bedrijf Megaspeed en wordt ervan verdacht te werken voor Chinese inlichtingendiensten.
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