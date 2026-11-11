Een jaar geleden kreeg de beste AI 2,5 procent van een gewogen selectie aan betaalde freelanceklussen goed genoeg af voor een klant. Nu is dat 41,3 procent, een enorme verbetering in het maken van rapporten, logo's, geluidseffecten en het opzoeken en ordenen van grote hoeveelheden data. Welk werk lukt wel en waar loopt de computer nog vast?

Het cijfer komt uit de Remote Labor Index , een test van het Amerikaanse Center for AI Safety en databedrijf Scale AI. Op de ranglijst van 10 november staat Claude Fable 5.2 van Anthropic bovenaan.

Deze AI-modellen maken de meeste klussen af

De onderzoekers legden 240 echte opdrachten van freelancers op het platform Upwork aan AI-programma’s voor. Samen waren die klussen ruim 140.000 dollar waard, ongeveer 120.000 euro. Een mens deed er gemiddeld 29 uur over. Vakmensen keken daarna of het resultaat net zo goed was als dat van de freelancer.

Plek Model Klussen goed afgerond 1 Claude Fable 5.2 (Anthropic) 41,3% 2 Claude Opus 5.5 (Anthropic) 21,3% 3 GPT-6 Astra (OpenAI) 20,8% 4 Claude Fable 5.1 (Anthropic) 17,9% 5 Gemini Argon 4 (Google) 17,1%

Bron: ranglijst Remote Labor Index, 10 november 2026.

De winnaar maakt dus bijna twee keer zoveel klussen af als de nummer twee. In juli stond het record nog op 15,8 procent, schreef Mantas Mazeika van het Center for AI Safety toen in een blog

In cijfers

2,5 procent: het beste model bij de start van de test, in oktober 2025

41,3 procent: het beste model nu, ruim een jaar later

240 betaalde opdrachten van 358 freelancers

200 dollar: de middelste prijs van een klus in de test (ongeveer 170 euro)

Van 2,5 naar 41 procent in ruim een jaar

Het Center for AI Safety, een Amerikaanse denktank die waarschuwt voor de risico’s van AI, meldde de sprong op X. De organisatie schrijft dat de score elke drie maanden verdubbelt. “AI kan binnenkort misschien al het thuiswerk sneller en goedkoper doen dan mensen”, schrijft het CAIS erbij.

Dat is een voorspelling en geen meting. Bij 58,7 procent van de klussen haalde ook het beste model het niveau van een mens niet. En een percentage kan niet boven de 100 uitkomen, dus het tempo van een verdubbeling per drie maanden houdt vanzelf op.

De AI van nu haalt bij de meeste projecten nog geen professioneel niveau. - Mantas Mazeika, Center for AI Safety

Wat de test niet meet

De test bevat alleen klussen die je helemaal achter een computer doet. Werk met je handen, gesprekken met de klant en opdrachten die maanden lopen zitten er niet in. 41 procent van deze klussen is dus niet 41 procent van al het thuiswerk.

Een AI-model maakt de klus ook niet zelf af zonder hulp. Het krijgt de opdracht en de bestanden, en heeft tot 24 uur en een budget per klus.

Dit werk lukt AI al, en dit nog niet

Scale AI noemt de soorten werk waar AI het best scoort:

geluid, zoals geluidseffecten maken of een stem van de muziek scheiden;

beelden maken, zoals logo’s en advertenties;

rapporten schrijven;

gegevens opzoeken en ordenen.

Het lastigst blijven opdrachten met veel bestanden die op elkaar moeten aansluiten, zoals een bouwtekening of een 3D-model van een huis dat van alle kanten moet kloppen. Ook programmeerwerk gaat vaak mis.

Wat betekent dat voor Nederlandse zzp’ers?

Nederland telt volgens het CBS 1,2 miljoen zzp’ers, 62.000 minder dan een jaar eerder. Die daling komt vooral door de strengere controle op schijnzelfstandigheid, zoals WEL eerder schreef over het aantal jonge zzp’ers dat daalt . Bij jongeren in creatieve en taalkundige beroepen ging het van 13.000 naar 11.000.

Of AI daar al een rol in speelt, zegt het CBS niet. Wel zijn juist vertalers, tekstschrijvers en klantenservicemedewerkers volgens vakbonden het kwetsbaarst, bleek in april uit een stuk over ontslagrondes door AI bij banken en reclamebureaus

Werk je als zzp’er vooral met losse klussen op een platform, dan raakt deze test je het meest. Een logo, een korte tekst of een geluidje is precies het soort opdracht dat AI nu goed genoeg aflevert. Werk waarvoor je met de klant om tafel zit, of een project van weken met veel onderdelen, bleef in de test buiten schot.

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