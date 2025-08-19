Tankreinigers moeten meer oog hebben voor risico's, stelt OVV

DEN HAAG (ANP) - Tankreinigingsbedrijven moeten meer rekening houden met risico's die medewerkers lopen bij het reinigingsproces. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die onderzoek deed naar een incident uit 2022. Daarbij kwam tijdens het schoonmaken van een tank een wolk van zoutzuur en fosforigzuur vrij, waardoor elf mensen gewond raakten.

"De werkwijze en opleiding van reinigers is gericht op de werkzaamheden die in het bedrijf het meest voorkomen. Als een reiniging moet worden uitgevoerd, waarbij de risico's groter zijn, dan sluiten werkwijze en opleiding daar onvoldoende op aan", legt OVV-raadslid Erica Bakkum uit. "Het risico dat het misgaat is dan ook groter. Daarom roepen wij de hele sector van tankreinigingsbedrijven op om beter zorg te dragen voor hun medewerkers, zodat zij hun werk veilig kunnen uitvoeren."

Het incident vond plaats bij Gentenaar Cleaning in Moerdijk tijdens het schoonmaken van een tankcontainer waarin een restlading fosfortrichloride zat.