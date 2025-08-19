Verpakkingsleverancier Paardekooper wil uitstel van betaling

DEN HOORN (ANP) - De Koninklijke Paardekooper Group (KPG) heeft uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbanken in Rotterdam en Amsterdam. De leverancier van verpakkingen, voor onder meer cadeaus, bloemen, groente en fruit, kan niet langer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, is dinsdag bekendgemaakt.

Het Nederlandse bedrijf heeft ongeveer zevenhonderd mensen in dienst. "De bewindvoerders gaan in deze fase in samenspraak met het bestuur onderzoeken wat de (toekomst)mogelijkheden zijn", staat in een korte persverklaring.

"De afgelopen maanden hebben aandeelhouders en directie intensief gewerkt aan oplossingen om Paardekooper financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Alles is op alles gezet om een herfinanciering rond te krijgen en voldoende kapitaal veilig te stellen om door te kunnen. KPG was heel ver met een mogelijke oplossing, maar die bleek uiteindelijk niet te realiseren", aldus het bedrijf.

Familiebedrijf

Het familiebedrijf werd opgericht in 1919. Paardekooper levert verpakkingen aan bedrijven in verschillende sectoren en is wereldwijd actief in meer dan 75 landen. Klanten zijn volgens de website onder meer Intratuin, De Bijenkorf, State of Art, Omoda en De Koekfabriek. Ook levert Paardekooper duurzame bekers voor de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Het bedrijf levert daarnaast onder meer duurzame glazen en snackbakjes voor festivals, herbruikbare nylon verszakjes voor supermarkten en diverse verzendverpakkingen.

Paardekooper heeft vestigingen in onder meer Rotterdam, Breda, Den Haag, Barendrecht en Nieuwegein. Volgens een duurzaamheidsverslag van het bedrijf bedroeg de omzet in 2023 bijna 408 miljoen euro.