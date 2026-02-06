Tata Steel boekt flink meer winst door sterke Indiase vraag

MUMBAI (ANP/BLOOMBERG) - Het Indiase staalconcern Tata Steel heeft de winst in het afgelopen kwartaal flink zien stijgen. De staalproducent die onder meer eigenaar is van het hoogovencomplex bij IJmuiden, profiteerde van een sterke vraag en productie bij de Indiase vestigingen en wist daarmee de stijgende kosten te compenseren.

In de drie maanden tot eind december 2025, het derde kwartaal van het concern, zag Tata Steel de nettowinst stijgen tot 26,9 miljard roepie (ongeveer 250 miljoen euro). Dat is een verachtvoudiging ten opzichte van de winst van 3,3 miljard roepie een jaar eerder, meldt persbureau Bloomberg op basis van een door Tata Steel ingediend document bij de beurs in Mumbai. Analisten hadden gerekend op een winst van ruim 25 miljard roepie.

De totale omzet van Tata Steel steeg met ruim 6 procent tot 570 miljard roepie en viel iets lager uit dan voorzien. De omzet van Tata Steel India groeide met 8,6 procent tot bijna 356 miljard roepie. De totale kosten namen met bijna 3 procent toe tot 536 miljard roepie.