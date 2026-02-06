ECONOMIE
TikTok gaat bevindingen EC aanvechten: 'schetsen onjuist beeld'

Economie
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 13:34
anp060226106 1
BRUSSEL (ANP) - TikTok gaat de bevindingen van de Europese Commissie op "alle mogelijke manieren" aanvechten. Dat laat een woordvoerder van de populaire filmpjesapp weten, nadat Brussel vrijdag bekend had gemaakt dat het verslavende aspect van TikTok in overtreding is met digitale regels van de Europese Unie.
"De voorlopige bevindingen van de Europese Commissie schetsen een onjuist en ongefundeerd beeld van ons platform", aldus TikTok. "Wij zijn het hier fundamenteel mee oneens en gaan deze bevindingen op alle mogelijke manieren aanvechten."
Volgens de Europese Commissie maken het oneindige scrollen, automatisch afspelen van video's, pushmeldingen en zeer gepersonaliseerde aanbevelingen de socialemedia-app verslavend. TikTok heeft ook niet genoeg gekeken hoe die verslavende functies invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid van gebruikers, onder wie minderjarigen en kwetsbare volwassenen.
