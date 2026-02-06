Staat: situatie Corné H. niet ernstiger dan van andere wachtenden

DEN HAAG (ANP) - De situatie van Corné H., die is veroordeeld voor een gijzeling in Ede in 2024 en onlangs medewerkers in de gevangenis in Vught gijzelde, is niet ernstiger of schrijnender dan die van andere mensen die wachten op een plek in een tbs-kliniek. Dit zegt de Staat vrijdag in het kort geding dat door de advocaten van H. is aangespannen. Daarmee zou H. geen voorrang moeten krijgen en dus niet direct geplaatst moeten worden, volgens de Staat.

De man kreeg na de gijzeling in Ede cel en tbs opgelegd. Inmiddels wacht hij ruim een jaar op een plek in een tbs-kliniek en hebben er meerdere gewelddadige incidenten plaatsgevonden. Zo heeft H. zichzelf verwond. Op 5 december gijzelde hij meerdere medewerkers in Vught.

Zijn advocaten hebben bij de gevangenis meermaals aandacht gevraagd voor de situatie van H. en zelfs gewaarschuwd voor een "dergelijk incident". H. heeft autisme, PTSS en hoort stemmen. Ze willen dat H. snel in een tbs-kliniek komt, omdat de situatie nu uitzichtloos is en hun cliënt "onberekenbaar". Er zijn 273 mensen in afwachting van een plek in een tbs-kliniek.

Gijzeling

Niet alleen vindt de Staat dat H. geen voorrang 'verdient' ten opzichte van andere wachtenden, ook speelt de meest recente gijzeling in Vught een rol. Het Openbaar Ministerie moet namelijk nog besluiten wat het met de zaak wil doen en het kan zijn dat (de uitkomst van) een eventuele rechtszaak een tbs-behandeling in de weg kan zitten als die al zou zijn gestart, aldus de Staat.

De advocaten van H. hekelen dat de politiek opriep om meer tbs op te leggen na de zaak-Anne Faber, maar dat de wachtlijsten alleen maar langer worden zonder goede oplossingen hiervoor. De advocaten vinden dat de Staat niet voldoet aan haar zorgplicht.