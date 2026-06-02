Tata Steel breekt met Donald Pols na informatie over verleden

IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel Nederland breekt met Donald Pols, de voormalige directeur van Milieudefensie. Pols ging maandag aan de slag bij de staalfabrikant als hoofd voor duurzaamheid en communicatie. Maar Tata Steel zegt nu dat aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden "die ons heeft geraakt en niet eerder met het bedrijf is gedeeld". NRC meldt op basis van eigen onderzoek dat Pols in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika.