VK wil opheldering over staalimportmaatregelen EU

dinsdag, 07 oktober 2025 om 18:18
LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk wil dringend opheldering over de maatregelen die de Europese Commissie heeft aangekondigd voor de import van staal. Brussel wil de import van staal halveren en het invoertarief buiten de importquota verdubbelen, om te voorkomen dat de Europese markt wordt overspoeld door buitenlands staal.
"We zullen altijd opkomen voor onze belangrijke staalindustrie en daarom dringen we bij de Europese Commissie aan op snelle duidelijkheid over de impact van deze stap op het Verenigd Koninkrijk", stelt de Britse minister van Industrie Chris McDonald.
"Het is van essentieel belang dat we de handelsstromen tussen het VK en de EU beschermen en we zullen samenwerken met onze naaste bondgenoten om wereldwijde uitdagingen aan te pakken, in plaats van de problemen voor onze industrieën te vergroten."
