Tata Steel onderzoekt of meer slak kan worden verwerkt in cement

door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 10:33
IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel onderzoekt met een cementbedrijf of het meer soorten slak kan laten verwerken in bouwmaterialen. De staalfabrikant hoopt op die manier bij te dragen aan duurzamere bouwmaterialen. Voor Tata Steel is het ook zaak om nieuwe toepassingen van het restproduct van staal te vinden. In Nederland gelden tijdelijk strenge beperkingen voor het gebruik van staalslak in of op de bodem, omdat dit voor milieu- en gezondheidsschade kan zorgen.
Een andere vorm van slak, die ontstaat in hoogovens, wordt nu al regelmatig toegepast in cement en beton. Maar in zijn verduurzamingsplannen wil Tata Steel Nederland van zijn hoogovens af. Daarom onderzoekt het bedrijf met bouwmaterialenbedrijf Ecocem of slak uit elektrische vlamboogovens en slak uit de staalfabriek ook meer kan worden toegepast in bouwmaterialen. Dat scheelt volgens die bedrijven ook CO2-uitstoot, doordat er minder nieuwe grondstoffen hoeven te worden gewonnen.
