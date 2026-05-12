Parlementariër: Iran kan uranium verder verrijken bij aanval

TEHERAN (ANP) - De Iraanse parlementariër Ebrahim Rezaei zegt dat Iran uranium zou kunnen verrijken tot 90 procent als het land nog een keer wordt aangevallen. De woordvoerder voor de parlementaire commissie Nationale Veiligheid en Buitenlands Beleid zegt dat dit besproken zal worden in het parlement.

Iran zou tot nu toe uranium hebben verrijkt tot zo'n 60 procent. De Verenigde Staten zeggen dat Iran dit doet om een kernwapen te maken, wat ook werd gegeven als een van de redenen om de oorlog met het land te beginnen. Het verrijkte uranium zou een van de belangrijkste redenen zijn waarom de onderhandelingen tot nu toe steeds stuklopen.

Iran stuurde recent weer een vredesvoorstel naar de VS via bemiddelaar Pakistan. Volgens het land zelf was dat een redelijk voorstel, maar de Amerikaanse president Donald Trump verwees het naar de prullenbak.