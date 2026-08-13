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Tata Steel stuurt geen staal meer over Donau door droogte

Economie
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 12:35
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IJMUIDEN (ANP) - De lage waterstand van de Donau raakt ook Tata Steel Nederland. De staalfabrikant kan zijn staalrollen niet meer via de rivier vervoeren naar Centraal- en Oost-Europa. In plaats daarvan maakt Tata Steel gebruik van spoorvervoer, laat een woordvoerder weten.
Door de lange periode van droogte in Europa hebben grote delen van de Donau nog nooit zo'n lage waterstand gehad als nu. Dat hindert de binnenvaart over de belangrijke waterweg ernstig.
Tata Steel Nederland zegt dat de droogte deze zomer verder beperkte gevolgen heeft gehad voor het transport van zijn staal naar klanten. Het bedrijf heeft vanwege de toenemende droogte en vaker voorkomend extreem weer alternatieve routes voor vervoer ontwikkeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om spoorverbindingen naast bestaande mogelijkheden voor vervoer via rivieren of kanalen.
De aanvoer van grondstoffen als kolen en ijzererts komt niet in gevaar door de droogte. Die krijgt de staalfabriek in IJmuiden via zee aangevoerd.
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