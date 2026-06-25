Tata Steel vindt opvolger voor Donald Pols

IJMUIDEN (ANP) - Herman van der Meyden wordt de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken bij Tata Steel. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving van NRC. Van der Meyden volgt Donald Pols op. De oud-directeur van Milieudefensie werd na een dag ontslagen, vanwege zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika.

Eerder werkte Van der Meyden als bestuurder bij Stichting (Gelijk)waardig Herstel en was hij verantwoordelijk voor public affairs en de positionering van energietransitieprojecten bij Shell Nederland. Van der Meyden begint op 1 juli bij Tata Steel.

Van der Meyden kijkt uit naar zijn nieuwe rol, zo laat hij in een verklaring weten. Hij kent het bedrijf goed, omdat hij al twee jaar betrokken is bij de gesprekken met de overheid over de verduurzaming van de staalproductie in IJmuiden. "Deze stap voelt voor mij als een logische. Het sluit goed aan bij mijn ambitie bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland en de energietransitie."