Welke spellen mee op vakantie in 2026? Onze favoriete reisgames

Een vakantie ziet er voor iedereen anders uit. De één zit het liefst de hele dag aan het zwembad, terwijl de ander van uitstapje naar uitstapje trekt. Toch is er bijna altijd wel een moment waarop een spelletje van pas komt. Denk aan een regenachtige middag op de camping, een lange avond op het terras of een paar uur wachten op een vliegveld. Juist daarom blijven spelletjes voor op vakantie zo populair. Ze nemen weinig ruimte in beslag, zijn snel tevoorschijn gehaald en zorgen vaak voor verrassend veel plezier.

Ook de manier waarop mensen zich vermaken verandert. Waar vroeger vooral kaarten en dobbelstenen op tafel lagen, kiezen sommige vakantiegangers tegenwoordig voor digitaal vermaak. Zo ontdekken veel reizigers tijdens hun vakantie een nieuw online casino om een potje blackjack, roulette of een online slot te spelen. Tegelijkertijd blijven spelletjes op reis en andere leuke reisspellen favoriet voor wie liever samen speelt. Een fanatiek potje kaarten met vrienden of familie levert tenslotte vaak meer verhalen op dan een avond op een scherm. Daarom zetten we in dit artikel onze favoriete reisgames voor 2026 op een rij.

Waarom spelletjes meenemen op vakantie altijd een goed idee is

Veel mensen gooien vlak voor vertrek nog snel een spelletje in hun koffer. Vaak zonder erbij na te denken. Toch blijken juist die kleine reisspelletjes onderweg verrassend vaak op tafel te komen. Tijdens een lange reis, op een rustig terras of wanneer het weer even tegenzit. Er zijn tegenwoordig zoveel verschillende spelletjes voor vakantie dat je altijd wel iets vindt dat past bij je reis en gezelschap.

Wat spelletjes op vakantie zo leuk maakt, is dat ze mensen samenbrengen. In plaats van ieder op een eigen scherm te kijken, speel je samen een kaartspel, dobbelspel of ander vakantie spel. Van snelle rondes op het terras tot fanatieke spelavonden op de camping: goede vakantiespellen zorgen vaak voor de leukste momenten van de reis. Juist daarom blijven leuke spelletjes voor op vakantie jaar na jaar populair bij zowel gezinnen als volwassenen.

Waar moet een goed reisspel aan voldoen?

Niet alle spellen voor op reis zijn even geschikt om mee te nemen in je koffer. Een goed reisspel is compact, snel op te zetten en eenvoudig uit te leggen. Zeker tijdens een vakantie wil je niet eerst een handleiding van twintig pagina's moeten doorlezen voordat je kunt beginnen. De beste leuke vakantie spelletjes zijn meestal toegankelijk voor zowel ervaren als onervaren spelers.

Daarnaast is het handig als een spel in verschillende situaties gespeeld kan worden. Sommige spelletjes voor op het vliegtuig werken perfect op een klein tafeltje, terwijl andere juist ideaal zijn voor een avond op de camping of in een vakantiehuis. De meest veelzijdige leuke spellen voor op vakantie zorgen voor vermaak onderweg én op de bestemming, waardoor je er de hele reis plezier van hebt.

Onze favoriete reisgames voor 2026

● Skyjo: Skyjo is al jaren een van de populairste vakantiespelletjes. De regels zijn eenvoudig, de potjes duren niet te lang en het spel past gemakkelijk in je bagage. Ideaal voor wie compacte vakantie spelletjes zoekt.

● Qwixx: Dit dobbelspel is snel te leren en zorgt vaak voor verrassend fanatieke potjes. Omdat iedereen tegelijk speelt, is het een van de handigste spelletjes op reis.

● Clever: Clever vraagt net wat meer denkwerk dan de gemiddelde dobbelgame. Daardoor is het een uitstekende keuze voor liefhebbers van vakantie spelletjes voor volwassenen.

● The Mind: In The Mind werk je samen zonder met elkaar te praten. Dat levert vaak grappige situaties op. Voor koppels behoort dit tot de leukste reisspellen voor 2 personen.

● Hive Pocket: Dit strategische spel wordt vaak vergeleken met schaken. Dankzij het compacte formaat is het perfect voor wie slimme spellen voor op vakantie zoekt.

● Exploding Kittens: Een kaartspel vol humor, geluk en verrassende wendingen. Niet voor niets behoort het tot de populairste leuke reisspellen van dit moment.

● Regenwormen: Regenwormen is eenvoudig, snel en geschikt voor bijna iedere leeftijd. Een ideaal vakantie spel voor op de camping of in een vakantiehuis.

● 30 Seconds Compact: Deze compacte versie van 30 Seconds zorgt voor veel energie en gelach. Perfect voor gezellige spelletjes op vakantie met vrienden of familie.

● Keer op Keer: Keer op Keer combineert geluk met slimme keuzes en is dankzij het kleine formaat een van de handigste spelletjes voor op reis.

Uno: blijft een klassieker die vrijwel iedereen kent. Het kaartspel hoort nog altijd bij de meest gespeelde leuke spelletjes voor op vakantie. Uno blijft een klassieker die vrijwel iedereen kent. Het kaartspel hoort nog altijd bij de meest gespeelde leuke spelletjes voor op vakantie.

Welke spellen zijn handig voor in het vliegtuig?

Tijdens een vlucht heb je meestal weinig ruimte tot je beschikking. Daarom zijn spelletjes voor op het vliegtuig het liefst compact, snel op te zetten en speelbaar op een klein tafeltje. De onderstaande spellen voor in het vliegtuig zijn ideaal voor onderweg en zorgen ervoor dat de tijd een stuk sneller voorbijgaat.

Spel Waarom geschikt voor in het vliegtuig? Skyio Compact kaartspel dat weinig ruimte nodig heeft. Qwixx Alleen een scoreblok en dobbelstenen nodig. Clever Speelt snel weg en past gemakkelijk in handbagage. The Mind Klein kaartspel dat perfect werkt met twee spelers. Hive Pocket Speciaal ontworpen als reisversie van Hive. Uno Bekend, eenvoudig en ideaal voor korte speelrondes. Keer op Keer Weinig speelmateriaal en snel te spelen. Exploding kittens Compact kaartspel met korte en verrassende potjes.

Zoek je vooral leuke spelletjes voor in het vliegtuig, dan zijn Skyjo , Uno en The Mind vaak de veiligste keuzes. Ze nemen nauwelijks ruimte in beslag en zijn binnen een paar minuten te spelen.

Welke vakantiespellen passen het beste bij jouw reis?

Welke keuze het beste is, hangt vooral af van je reisgezelschap en bestemming. Zoek je snelle spellen voor op reis, dan zijn Skyjo en Uno uitstekende opties. Voor meer uitdaging zijn Hive Pocket en Clever geschikt. Reis je zonder kinderen, dan zijn spelletjes voor op vakantie voor volwassenen vaak de leukste keuze voor onderweg.