Tielen wil van inspectie horen waarom FVD-school is goedgekeurd

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs en Emancipatie) wil van de onderwijsinspectie horen hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie goedkeuring heeft gekregen. Woensdag werd bekend dat de FVD-school in augustus opengaat met financiering vanuit het Rijk.

Tweede Kamerlid Marjolein Moorman (PRO) uitte donderdag tijdens een debat haar zorgen over de school. FVD-oprichter Thierry Baudet lichtte toe dat er aparte leertrajecten komen voor jongens en meisjes, vanwege "biologische verschillen tussen de seksen". Moorman vroeg zich af hoe dat rijmt met de eisen voor burgerschapsonderwijs. "Dat is een goede vraag en die vraag heb ik ook", zei Tielen.

De VVD-bewindsvrouw zei dat in de wet staat dat er gelijkwaardige voorzieningen voor jongens en meisjes moeten zijn. Zij benadrukte dat de inspectie, die nieuwe scholen na een jaar bezoekt, een belangrijke toezichthoudende taak heeft. "Maar ik denk dat we met zijn allen, maar dat geldt voor elke nieuwe school, daar heel scherp op moeten zijn."