Tech- en chipbedrijven stijgen op terughoudend Wall Street

NEW YORK (ANP) - Amerikaanse tech- en chipbedrijven gingen maandag overwegend omhoog op de beurzen in New York. Positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic zorgden voor optimisme over de AI-rally in de tech- en chipsector. Volgens persbureau Bloomberg heeft het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, de omzet in het tweede kwartaal fors zien groeien tot bijna 12 miljard dollar. Persbureau Reuters meldde op basis van bronnen dat Anthropic voor 2028 rekent op een omzet van 190 tot 200 miljard dollar.

De algehele stemming op Wall Street bleef echter voorzichtig na de verliesbeurt van vrijdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 53.564 punten. De S&P 500-index stond praktisch onveranderd op 7779 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent op 26.757 punten.

Techbedrijven als SanDisk en Marvell Technology, die flink profiteren van investeringen in AI, stegen 5,5 en 4,5 procent. Nvidia won 0,2 procent. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld komt volgende week met zijn resultaten. De cijfers van het waardevolste bedrijf ter wereld worden nauwlettend in de gaten gehouden door beleggers om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet.

Olieprijzen

Het cijferseizoen op Wall Street is inmiddels bijna afgelopen. Wel komen grote Amerikaanse retailers als Walmart, Target en Home Depot deze week nog met resultaten. Vrijdag zorgde een onverwachte daling van de Amerikaanse winkelverkopen in juli nog voor koersdruk in New York. De consumentenbestedingen zijn de belangrijkste motor van de grootste economie ter wereld. Ook werd bekend dat het consumentenvertrouwen in de VS in augustus is afgenomen.

De olieprijzen gingen licht omhoog in afwachting van de ontwikkelingen rond de Iranoorlog. Het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af. Sinds de invoering van dat bestand op 18 juni hebben beide partijen elkaar beschuldigd van het schenden van de wapenstilstand en zijn de onderhandelingen vrijwel vastgelopen. Ook dreigde president Donald Trump maandag Oman te bombarderen als dat land een deal over de heropening van de Straat van Hormuz in de weg staat.

SpaceX won 3,7 procent. Harvard Management Company meldde een belang te hebben van 2,2 miljard dollar in SpaceX. Daarmee is het raketbedrijf van Elon Musk de grootste belegging voor de beheerder van het universiteitsfonds.