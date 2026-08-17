Finland bevestigt loyaliteitstest VS, maar voelt 'geen druk'

HELSINKI (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten ondervragen NAVO-bondgenoten inderdaad over hun steun voor Amerikaanse doelstellingen, zegt Finland. Ze hebben een vragenlijst gekregen over bijvoorbeeld Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en het kopen van Amerikaanse wapens, op een moment dat de VS nadenken of en waar uit Europa ze beschermende troepen willen weghalen.

Persbureau Bloomberg berichtte vrijdag over de enquête, die ook Nederland zou zijn voorgelegd. Finland gaat te zijner tijd antwoorden, zei president Alexander Stubb maandag. Maar hij beweert dat niet te doen met het pistool op de borst. "Ik zie dit niet als druk. Dit is de manier waarop de huidige Amerikaanse regering te werk gaat."

De VS kondigden in juni aan te gaan evalueren waar ze nog militairen willen legeren. Ze kijken naar wat militair het best is, verzekerden ze. President Donald Trump zelf verbond de terugtrekking van troepen meermaals aan kritiek op de VS.