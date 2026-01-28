Techaandelen gewild op Wall Street na sterke cijfers ASML

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger van start gegaan in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Amerikaanse chipconcerns zoals Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) en Micron Technology gingen tot 3 procent omhoog, aangejaagd door sterke resultaten van de Nederlandse branchegenoot ASML en het Zuid-Koreaanse SK Hynix.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,2 procent hoger op 49.120 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 6998 punten en de techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 23.920 punten.

Algemeen wordt aangenomen dat de Amerikaanse centrale bank de rente ongewijzigd laat, na de drie renteverlagingen op rij van vorig jaar. Beleggers letten vooral op aanwijzingen over het toekomstige beleid van de Fed. De huidige voorzitter Jerome Powell, wiens termijn in mei afloopt, doet waarschijnlijk geen uitspraken over speculaties rond de opvolger die president Donald Trump mogelijk zal voordragen.

Meta Platforms en Tesla

Beleggers kijken verder met spanning uit naar de kwartaalresultaten van Facebook-moeder Meta Platforms en Tesla die woensdag nabeurs worden gepubliceerd. Apple maakt zijn resultaten donderdag bekend.

Amazon klom 0,5 procent. Het webwinkelconcern gaat ongeveer 16.000 kantoorbanen schrappen als onderdeel van een grote reorganisatie. In oktober schrapte het bedrijf al ongeveer 14.000 kantoorbanen, wat Amazon toeschreef aan de opkomst van kunstmatige intelligentie. Amazon wil de bureaucratie binnen de organisatie verminderen en heeft te maken met groeiende concurrentie.

Kwartaalcijfers

Starbucks publiceerde woensdag zijn kwartaalcijfers en werd hiervoor beloond met een ruim 4 procent hogere koers. De koffieketen ontving in het afgelopen jaar voor het eerst in twee jaar meer klanten. De winst van het bedrijf stond afgelopen kwartaal wel onder druk.

Op de valutamarkt zwakte de dollar verder af. De euro noteerde op bijna 1,20 dollar, tegen minder dan 1,17 dollar vorige week. De prijs van goud steeg woensdag tot een nieuw record, aangejaagd door de verzwakte dollar.