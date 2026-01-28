Staat noemt klimaatvonnis Bonaire "stevige uitspraak"

DEN HAAG (ANP) - Dat de rechter vandaag heeft geoordeeld dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld tegen de bewoners van Bonaire, is een "stevige uitspraak", vindt het kabinet. "De Staat neemt deze zeer serieus", laat een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De Nederlandse overheid moet meer doen om de inwoners van het Caribische eiland te beschermen tegen klimaatverandering, oordeelde de rechter.

Het betrokken ministerie gaat het vonnis nu bestuderen, "daarna kunnen we meer zeggen over welke stappen de Staat gaat nemen".

De rechtszaak was aangespannen door milieuorganisatie Greenpeace, die eiste dat de bewoners beter beschermd moeten worden.

Het demissionaire kabinet heeft weinig nieuw klimaatbeleid gevoerd. De rechter wees erop dat al decennia bekend is dat Bonaire vanwege de ligging extra kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering.