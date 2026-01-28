Burgemeester Boedapest aangeklaagd voor organiseren pridemars

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De burgemeester van Boedapest is aangeklaagd voor het mede-organiseren van een pridemars afgelopen juni. Het evenement in de Hongaarse hoofdstad trok ondanks een politieverbod veel deelnemers, onder wie buitenlandse politici zoals de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank gevraagd om een boete voor burgemeester Gergely Karácsony, een prominent oppositiefiguur. Het parlement keurde in maart 2025 een wet goed die pridemarsen verbiedt in het kader van kinderbescherming.

Karácsony probeerde het verbod te omzeilen door de mars te organiseren als een gemeentelijk evenement, waarvoor volgens hem geen vergunning nodig is. De politie verbood de mars alsnog, maar die ging uiteindelijk vreedzaam door en trok volgens de organisatie een recordaantal van meer dan 200.000 deelnemers.

De mars werd door velen beschouwd als een demonstratie tegen premier Viktor Orbán, wiens regering een anti-lhbti+-beleid voert.