Techindustrie: overheden meer in EU laten inkopen is niet genoeg

ZOETERMEER (ANP) - Europese overheden meer in de EU laten inkopen is niet genoeg om de concurrentiepositie van de industrie te versterken. Dit stelt FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, na het voorstel hierover van de Europese Commissie.

De Europese Commissie presenteerde woensdag een plan dat de eigen groene industrie moet stimuleren. Brussel wil bijvoorbeeld dat elektrische auto's die overheden aanschaffen van Europese bedrijven zijn en in de EU in elkaar zijn gezet. "We begrijpen de gedachte achter het voorstel", aldus FME. "Het behoud van strategische sectoren en het versterken van onze industriële basis is immers essentieel voor onze economische veiligheid en welvaart. Maar het creëren van marktvraag, gestuurd door overheidsbeleid, heeft maar beperkte impact."

FME legt uit dat de publieke sector maar een beperkt deel van de markt is en dat de plannen voor energie-intensieve sectoren "nauwelijks perspectief" bieden, omdat de overheid geen grote klant is.

Concurreren

Met het voorstel wil de Europese Commissie bedrijven in sectoren die van strategisch belang zijn voor de onafhankelijkheid van de EU beter laten concurreren met die uit China en de VS. FME zegt dat Europese bedrijven moeite hebben om concurrerend te blijven en te investeren in verduurzaming doordat dit soort landen hun industrieën steunen. Wat FME betreft moet de concurrentiepositie van Europese bedrijven worden verbeterd door onder meer de energiekosten en de regeldruk te verminderen.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het belangrijk dat het meerdere keren uitgestelde voorstel snel wordt behandeld. "Er is geen tijd te verliezen willen we de industrie in Europa houden en hier verduurzamen."