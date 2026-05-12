Tegenvallende inflatie zet rem op beursrally in New York

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend in het rood gesloten na een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer. Ook de oplopende spanningen tussen Washington en Iran en stijgende olieprijzen zorgden voor een negatieve stemming.

De S&P 500, de graadmeter van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven, eindigde 0,2 procent lager op 7400,96 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,7 procent tot 26.088,20 punten. De Dow-Jonesindex sloot wel iets hoger, met een kleine plus van 0,1 procent op 49.760,56 punten. De S&P 500 en de Nasdaq scherpten maandag de recordstanden nog iets aan, na weken van koersstijgingen.

"Na zo'n krachtige, door bedrijfsresultaten gedreven rally hebben aandelen mogelijk simpelweg een adempauze nodig", aldus een beursspecialist van beleggingsplatform eToro, die de koersdalingen relativeerde.

Hogere brandstofprijzen

Dinsdag werd bekend dat de inflatie in de VS in april tot het hoogste niveau in drie jaar is gestegen, vooral door hogere brandstofprijzen. De consumentenprijzen zijn vorige maand op jaarbasis met 3,8 procent gestegen, een sterkere toename dan marktkenners hadden verwacht.

Het aandeel eBay eindigde 2,1 procent hoger. De onlinemarktplaats heeft het overnamebod van bijna 56 miljard dollar van videogameketen GameStop afgewezen. Volgens voorzitter Paul Pressler van eBay is het bod van het veel kleinere GameStop niet geloofwaardig en niet aantrekkelijk. Beleggers waren al sceptisch over het bod, aangezien GameStop weinig informatie heeft gegeven over hoe het bedrijf de overname wil financieren.

eBay

Het aandeel GameStop zakte dinsdag 3,5 procent. Topman Ryan Cohen van GameStop zei vorige week dat hij de aandeelhouders van eBay rechtstreeks zou benaderen met een vijandig bod als het management van eBay zijn bod zou verwerpen.

Wendy's maakte een koerssprong van bijna 17 procent. Volgens zakenkrant Financial Times overweegt het investeringsfonds van miljardair Nelson Peltz de fastfoodketen over te nemen en van de beurs te halen.

Under Armour kelderde juist 17 procent. Het sportkledingmerk verwacht hogere kosten door de oorlog in het Midden-Oosten en gaf teleurstellende verwachtingen af voor dit jaar. Hims & Hers Health raakte ruim 14 procent kwijt, na tegenvallende kwartaalresultaten en vooruitzichten van het telezorgbedrijf.