Peter Jackson krijgt op openingsavond Cannes ere-Palm voor oeuvre

door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 22:22
CANNES (ANP) - Regisseur Peter Jackson heeft dinsdagavond op het Filmfestival van Cannes een ere-Palm gekregen voor zijn grote bijdrage aan de filmwereld. Jackson kreeg de prijs uit handen van acteur Elijah Wood, die in de Lord of the Rings-films die Jackson maakte de rol van Frodo speelde.
Jackson memoreerde in zijn dankwoord hoe belangrijk het Festival van Cannes was geweest voor het succes van de Lord of the Rings-films. De regisseur had drie jaar lang gedraaid voor de drie films die hij wilde maken. Maar door een fusie van Warner, de studio waar producent New Line onder viel, was de toekomst van het project onzeker.
"We hebben toen in Cannes twintig minuten van de film laten zien en interviews gedaan in een enorm kasteel in de heuvels", vertelde Jackson. "Dat heeft het hele narratief van de film veranderd. Voor mij was dat een moment dat mijn leven veranderde. Toen de film uitkwam, realiseerden wij ons dat dit zonder Cannes nooit mogelijk was geweest."
