Burgemeester Wijdemeren vaardigt noodbevel uit voor Loosdrecht

LOOSDRECHT (ANP) - Burgemeester Mark Verheijen van de gemeente Wijdemeren heeft dinsdagavond een noodbevel uitgevaardigd wegens "ernstige ordeverstoringen" voor het gemeentehuis van Loosdrecht, waarvan een deel is ingericht als noodopvanglocatie voor asielzoekers.

Dinsdag rond 20.30 uur gooiden demonstranten vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waardoor de bosjes tegen het pand in de brand vlogen.

Volgens het noodbevel moet iedereen bij het gemeentehuis vertrekken, op last van de politie. Het noodbevel geldt tot woensdagochtend 09.00 uur, tenzij de burgemeester eerder opmerkt dat het gevaar is geweken.