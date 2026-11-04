Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tekort aan chauffeurs remt groei Uber, wel fors meer winst

Economie
door anp
anp041126111 1
Volg ons op Google Nieuws
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Uber zag het aantal taxiritten en maaltijdbezorgingen in het afgelopen kwartaal minder hard groeien dan verwacht. Dat kwam doordat de Amerikaanse onderneming achter de gelijknamige taxi- en maaltijdbezorgapps in meerdere landen kampt met een tekort aan chauffeurs.
Ook de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten drukken volgens Uber de verwachtingen voor de komende feestdagenperiode, werd woensdag bekend. Uber registreerde in het derde kwartaal in totaal 4,1 miljard ritten. Hoewel dit een stijging van 16 procent is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, blijft het cijfer achter bij de verwachtingen van marktkenners.
Met ritten bedoelt Uber zowel taxiritten als maaltijdbezorgingen. Volgens topman Dara Khosrowshahi kampt Uber vooral in India, Brazilië en Canada met een tekort aan chauffeurs.
De totale omzet klom vorig kwartaal met 10 procent tot 14,8 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 1,8 miljard dollar, een stijging van 29 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2476216077

Gen Z-ouders laten gentle parenting los: deze opvoedtrend wint terrein

democratische-ezel-trump-cartoon-AI

Democraten winnen Huis én Senaat, maar hun grootste gevaar zijn ze zelf

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Belt Groen Adviespunt of Saldeerplan over je thuisbatterij of warmtepomp? Over deze namen klagen veel mensen bij de Consumentenbond

anp041126057 1

Steenrijke Musk erkent dat Republikeinen ondanks zijn inspanningen verloren

Honderden voetgangers steken in Tokio kriskras door elkaar een kruispunt over.

Japanners groepsmensen, Amerikanen individualistisch? Nieuwe studie geeft ander perspectief

Een vrouw drinkt in de keuken een gembershot, met verse gember en citroenen op het aanrecht.

Vijf dingen die je weerstand niet verbeteren (ook al denken veel mensen dat)

Loading