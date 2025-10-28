ECONOMIE
Telecombedrijf KPN krijgt er meer klanten bij

Economie
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 8:34
DEN HAAG (ANP) - KPN heeft er afgelopen kwartaal op vrijwel alle terreinen meer klanten bijgekregen. Zo groeide het aantal particuliere internet- en telefonieklanten. Alleen op de wholesalemarkt, waarbij andere providers gebruikmaken van het net van KPN, was er een afname in het aantal breedbandaansluitingen.
De omzet ging met zo'n 2 procent omhoog naar bijna 1,5 miljard euro. Daarvan hield KPN ook wat meer winst over. Onder de streep resteerde 237 miljoen euro, ruim 2 procent meer dan een jaar terug. Het telecombedrijf denkt dankzij de cijfers aan eerder gestelde financiële verwachtingen voor heel dit jaar te kunnen voldoen.
Topman Joost Farwerck stelt dat de omzet vooruit werd geholpen door alle bedrijfsonderdelen. "Zoals verwacht vlakte de omzetgroei in de zakelijke markt dit kwartaal iets af", erkent hij. "Dit kwam voornamelijk door contractveranderingen."
De genoemde afname in aansluitingen bij wholesale heeft mede te maken met het afnemende gebruik van koperlijnen door de opkomst van glasvezel.
