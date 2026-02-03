ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lagere straffen voor gooien paal op hoofd Feyenoordmedewerker

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 15:29
anp030226146 1
ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag fors lagere straffen opgelegd dan geëist aan twee mannen voor het verwonden van een supportersbegeleider van Feyenoord. Ze gooiden een paal van ruim 23 kilo op zijn hoofd na afloop van de wedstrijd tegen Fenerbahçe in augustus.
De medewerker liep een hoofdwond op, een zware hersenschudding en een gebroken duim. Bij hem is PTSS vastgesteld en het is de vraag of hij volledig herstelt.
De rechtbank vindt een poging tot doodslag niet bewezen. De mannen zijn wel veroordeeld voor het juridisch minder zware feit zware mishandeling, daarom vallen de straffen lager uit.
Schadevergoeding
Initiatiefnemer Olcay K. (32) uit Utrecht kreeg een half jaar cel en 240 uur taakstraf. Het Openbaar Ministerie eiste eerder vijf jaar cel tegen hem. Batin T. (21) uit Alphen aan den Rijn kreeg vier maanden cel en een taakstraf van 180 uur, na een eis van vier jaar.
De verdachten moeten samen ook een schadevergoeding van 15.000 euro betalen aan het slachtoffer.
loading

POPULAIR NIEUWS

4eb7a935-cd2f-464a-808a-fa58b8e7ba2a_w1080_h608_s

De nucleaire dreiging na de val van Teheran

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

277454483_m

De miljardairs van de wereld per land

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading