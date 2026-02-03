Lagere straffen voor gooien paal op hoofd Feyenoordmedewerker

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag fors lagere straffen opgelegd dan geëist aan twee mannen voor het verwonden van een supportersbegeleider van Feyenoord. Ze gooiden een paal van ruim 23 kilo op zijn hoofd na afloop van de wedstrijd tegen Fenerbahçe in augustus.

De medewerker liep een hoofdwond op, een zware hersenschudding en een gebroken duim. Bij hem is PTSS vastgesteld en het is de vraag of hij volledig herstelt.

De rechtbank vindt een poging tot doodslag niet bewezen. De mannen zijn wel veroordeeld voor het juridisch minder zware feit zware mishandeling, daarom vallen de straffen lager uit.

Schadevergoeding

Initiatiefnemer Olcay K. (32) uit Utrecht kreeg een half jaar cel en 240 uur taakstraf. Het Openbaar Ministerie eiste eerder vijf jaar cel tegen hem. Batin T. (21) uit Alphen aan den Rijn kreeg vier maanden cel en een taakstraf van 180 uur, na een eis van vier jaar.

De verdachten moeten samen ook een schadevergoeding van 15.000 euro betalen aan het slachtoffer.