TenneT: geen probleem voor stroomvoorziening tijdens eclips

ARNHEM (ANP) - De zonsverduistering is voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT probleemloos verlopen. De voorziene 1300 megawatt die zou wegvallen door de eclips, is opgevangen en leidde dus niet tot stroomuitval. "We zagen alles aankomen en hebben op tijd maatregelen getroffen", aldus een woordvoerder.

Het totaal weggevallen vermogen staat gelijk aan de stroomvoorziening van 1,3 miljoen huishoudens. De weggevallen stroom is opgevangen door onder meer batterijen die goed opgeladen kunnen worden met zonne-energie van eerder en het tijdig opstarten van gascentrales.

Een woordvoerder van TenneT laat weten dat Nederland daarbij ook zijn buurlanden heeft kunnen helpen. De hoogspanningsnetten van de Europese landen zitten namelijk aan elkaar verbonden. "We hebben Engeland en Duitsland kunnen helpen met het extra leveren van stroom op het moment dat het minder werd tijdens de zonsverduistering."

Woensdagavond verdween bijna 90 procent van de zon achter de maan. Het hoogtepunt was om 20.11 uur.