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Dierenrechtenorganisaties doen aangifte om doodschieten wolf Bram

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 12:31
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UTRECHT (ANP) - Twee dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan tegen de persoon die op 1 december vorig jaar wolf GW3237m, bijgenaamd Bram, doodschoot op de Utrechtse Heuvelrug. Animal Rights en de Werkgroep Wolf Leusden stellen dat het afschieten illegaal was, omdat dit uren later gebeurde dan volgens de vergunning was toegestaan.
Erwin Verneulen van Animal Rights zegt dat de aangifte in de eerste plaats is gericht tegen de persoon die de wolf doodschoot. "Verder moet uit politieonderzoek blijken wie het illegale afschot hebben gesteund en aangemoedigd, of op de hoogte waren, maar niets hebben gedaan om het te verhinderen."
Volgens de werkgroep en Animal Rights komt uit documenten naar voren dat drie personen het team vormden dat op 1 december vorig jaar betrokken was bij het afschieten van Bram. Maar de beschikbare documenten maken niet duidelijk welke persoon het dodelijke schot heeft gelost.
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