ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

TenneT: Nederland kan in 2030 niet meer aan stroomvraag voldoen

Economie
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 12:04
anp100626116 1
ARNHEM (ANP) - Nederland kan in 2030 niet meer volledig aan de elektriciteitsvraag voldoen. Daarmee komt het moment van een energietekort dichterbij. Daarvoor waarschuwt hoogspanningsnetbeheerder TenneT woensdag in zijn Monitor Voorzieningszekerheid 2026, een jaarlijks advies van het bedrijf aan het ministerie van Economische Zaken. In alle onderzochte scenario's is er straks meer dan de maximaal toegestane vier uur per jaar een tekort aan elektriciteit in ons land in 2030. Vorig jaar waarschuwde TenneT dat dit pas na 2030 zou gebeuren.
loading

POPULAIR NIEUWS

240462100_m

Grootbanken houden spaarrente bewust laag: 'Kloof momenteel grootst in jaren, spaarder loopt duizenden euro's mis'

171088156_m

Deze functie op je Android maakt je telefoon langzamer

173544800_m

Bestaat er buitenaards leven? Dit is wat wetenschappers echt denken

ANP-534114991

Kans dat AMOC instort groter dan gedacht: 'Prognose: eeuwen kutweer in Europa'

145883244_m

Rechter fluit baas terug na ‘ontmaskering’ zieke werknemer

bafkreicambzkbwity5hhg7jzk3h4rlaxoclnlevnulqhmw3hsgrx4nwsnq

Trump verliest grip: zelfs Netanyahu negeert zijn bevelen

Loading