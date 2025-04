Iran ziet Oman als mogelijke bemiddelaar in overleg met VS

TEHERAN (ANP/BLOOMBERG) - Iran ziet het sultanaat Oman als de "belangrijkste kandidaat" om te bemiddelen bij mogelijk nucleair overleg met de Verenigde Staten. Dat zei een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, die ook stelde dat zijn land niets heeft gehoord over een naar president Donald Trump gestuurd "verantwoordelijk, gul en wijs" voorstel.

Trump wil onderhandelen over het nucleaire programma van Iran en heeft rechtstreeks overleg geopperd. Dat betekent dat Iraanse en Amerikaanse onderhandelaars met elkaar praten. Dat is effectiever dan onderhandelen via tussenpersonen, aldus Trump eerder. Iran zet juist in op indirect overleg via bemiddelaars.

De president zegt te willen voorkomen dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen en heeft gedreigd met militaire escalatie als het land geen deal sluit. Iran sloot in 2015 een internationale deal over het beperken van het eigen nucleaire programma, maar daar stapten de VS uit tijdens de eerste ambtstermijn van Trump.