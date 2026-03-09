ECONOMIE
TenneT wil dat overheid vol stroomnet aanpakt met stikstofplannen

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 14:16
anp090326128 1
ARNHEM (ANP) - Hoogspanningsnetbeheerder TenneT wil dat het nieuwe kabinet helpt de problemen op het volle stroomnet op te lossen door bij maatregelen ook plannen tegen de stikstofproblematiek mee te nemen. Topvrouw Manon van Beek van TenneT hoopt op een geïntegreerde aanpak van beide problemen. "Zonder stikstofruimte kun je het elektriciteitsnet niet uitbreiden", zei ze maandag tijdens een persbijeenkomst over de resultaten over 2025.
Volgens de netbeheerder kunnen ongeveer twee op de drie projecten vertraging oplopen vanwege de stikstofcrisis, omdat ze in de buurt van Natura 2000-gebieden liggen. De hoogspanningsnetbeheerder liet maandag weten tot en met 2029 43 miljard euro te willen investeren in de netinfrastructuur in Nederland, maar waarschuwde ook dat het merendeel van de projecten op land gemiddeld 2,5 jaar achterloopt.
Verder hoopt Van Beek dat de overheid TenneT helpt sneller vergunningen en grond te verkrijgen voor uitbreidingen, "zodat we sneller de schep in de grond kunnen zetten".
