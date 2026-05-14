Teruggeroepen babymelk Danone in België per ongeluk weer verkocht

door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 8:35
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Babymelk van Nutrilon, die eerder uit voorzorg uit de handel werd gehaald omdat er mogelijk een giftige stof in zou zitten, is op sommige plekken in België opnieuw verkocht. Dat heeft voedingsmiddelenconcern Danone laten weten. Volgens het Franse bedrijf gaat het om een leveringsfout.
Bij twee leveringen, een aan drogisterijketen Medi-Market en een aan Phoenix, een distributeur in de farmasector, ging het mis. Daardoor belandde de babymelk op meerdere verkooppunten van Medi-Market, onder meer in Brugge, Brussel en Mechelen, opnieuw in het schap. Phoenix leverde de babymelk aan verschillende apotheken.
Danone roept ouders op goed te kijken naar de nummers op verpakkingen. Zo kunnen ze controleren of ze de bewuste babymelk in huis hebben, die ze dus niet aan hun kind moeten geven. In de babymelk kan mogelijk cereulide zitten. Die stof kan leiden tot braken en diarree. Danone zegt dat het er "alles aan doet om fouten tijdens toekomstige leveringen te vermijden". De Belgische voedselwaakhond FAVV onderzoekt de zaak nog.
