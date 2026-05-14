Aanhoudingen Loosdrecht onder meer om bezit vuurwerk

LOOSDRECHT (ANP) - De politie heeft woensdagavond tijdens een anti-azc-protest in Loosdrecht onder meer mensen opgepakt voor het bezitten van vuurwerk en openbare dronkenschap. Dit is donderdag bekendgemaakt. Eerder werd al gemeld dat het ging om vier aanhoudingen.

Een 33-jarige man uit Huizen is aangehouden om openbare dronkenschap, een 20-jarige man uit Hoogland op verdenking van verstoring van de openbare orde, zo somt de politie op. Een 37-jarige man is ook aangehouden voor laatstgenoemde verdenking en voor het bezitten van vuurwerk. Hij had daarnaast ook nog een mes op zak, aldus de politie.

Een 36-jarige man uit Loosdrecht zou de politie hebben gehinderd en werd daarom opgepakt.

De politie greep in de avond in toen het grimmig werd, zag een verslaggever van het ANP. Hierbij werd ook het waterkanon ingezet tegen enkele mensen.