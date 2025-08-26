ECONOMIE
Oproep VNG aan politiek: voorkom spijt en hou deur open

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 9:32
anp260825070 1
DEN HAAG (ANP) - Voorkom spijt, hou de deur open en gebruik de kracht en kennis van de samenleving. Dat vraagt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Daar is woensdag een debat over de situatie nu alle NSC-bewindspersonen zijn opgestapt.
"Nederland stond al stil en zakt ogenschijnlijk nu nog dieper weg in het moeras", schrijven VNG-voorzitter Sharon Dijksma en directeur Leonard Geluk. "Hoe beroerd de huidige politieke chaos ook is; 29 oktober komt er hopelijk licht aan het einde van de tunnel. Maar dat duurt nog even én er kan de komende weken alsnog het nodige ontsporen. Onwenselijk."
Dijksma en Geluk vragen de Tweede Kamerleden om woensdag een basis te leggen voor bestuurlijke stabiliteit. Er moet geen beleid komen waar we later spijt van krijgen, schrijven ze. En: werk samen met de VNG en met maatschappelijke organisaties om het land vooruit te helpen. Ten slotte vragen ze om in de Kamer de overeenkomsten te zoeken, en niet de verschillen.
