ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Terugloop in afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen

Economie
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 6:30
anp210825044 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningen is in het tweede kwartaal gedaald tot 20.000. Dat zijn er 3300 minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.
Volgens het statistiekbureau zijn er in het afgelopen kwartaal 1500 vergunningen voor nieuwbouwwoningen ingetrokken. Bij deze woningen wordt afgezien van de bouw. Bouwvergunningen voor eerder vergunde woningen kunnen om verschillende redenen worden ingetrokken. Zo'n intrekking kan plaatsvinden wanneer de vergunning onjuist is afgegeven of wanneer er wordt gebouwd in strijd met de vergunde plannen. Ook milieuregels en bezwaren van omwonenden kunnen een belangrijke rol spelen.
Onlangs werd al duidelijk dat het aantal afgegeven bouwvergunningen dit jaar stevig was gedaald, na een opleving vorig jaar. Hierdoor blijft het woningaanbod achter bij de sterke vraag. Volgens deskundigen worden er voor een deel minder bouwvergunningen aangevraagd door nieuwe belastingmaatregelen voor de huurmarkt van het vorige kabinet. Hierdoor is het niet meer rendabel om in deze woningen te investeren.
Omzet
In totaal werden 16.000 nieuwbouwwoningen voltooid in het tweede kwartaal, 1100 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
Het CBS constateert ook dat de omzet in de bouw in de maanden april, mei en juni ruim 5 procent hoger lag dan vorig jaar. Het is het vijfde kwartaal op rij dat de omzet toeneemt.
Vorig artikel

Dit voedsel zorgt ervoor dat je urine vreemd ruikt — en waarom

Volgend artikel

Er zijn dit jaar heel veel toeristen in ons land

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek

BB Eveline Arno ik heb je nog niet gezien (1)

Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

ANP-509359728

Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

Screenshot-2025-08-15-at-11.50.30-Cropped-1800x1013

Zien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina Verbaan

Hypotheekrenteaftrek

Waarom werd ooit de hypotheekrente-aftrek bedacht?