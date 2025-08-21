Terugloop in afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen

DEN HAAG (ANP) - Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningen is in het tweede kwartaal gedaald tot 20.000. Dat zijn er 3300 minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Volgens het statistiekbureau zijn er in het afgelopen kwartaal 1500 vergunningen voor nieuwbouwwoningen ingetrokken. Bij deze woningen wordt afgezien van de bouw. Bouwvergunningen voor eerder vergunde woningen kunnen om verschillende redenen worden ingetrokken. Zo'n intrekking kan plaatsvinden wanneer de vergunning onjuist is afgegeven of wanneer er wordt gebouwd in strijd met de vergunde plannen. Ook milieuregels en bezwaren van omwonenden kunnen een belangrijke rol spelen.

Onlangs werd al duidelijk dat het aantal afgegeven bouwvergunningen dit jaar stevig was gedaald, na een opleving vorig jaar. Hierdoor blijft het woningaanbod achter bij de sterke vraag. Volgens deskundigen worden er voor een deel minder bouwvergunningen aangevraagd door nieuwe belastingmaatregelen voor de huurmarkt van het vorige kabinet. Hierdoor is het niet meer rendabel om in deze woningen te investeren.

Omzet

In totaal werden 16.000 nieuwbouwwoningen voltooid in het tweede kwartaal, 1100 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het CBS constateert ook dat de omzet in de bouw in de maanden april, mei en juni ruim 5 procent hoger lag dan vorig jaar. Het is het vijfde kwartaal op rij dat de omzet toeneemt.