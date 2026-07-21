ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tesla-bestuurders kunnen AI-chatbot Grok in auto gebruiken

Economie
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 18:23
anp210726161 1
AMSTERDAM (ANP) - De AI-chatbot Grok komt beschikbaar voor Nederlandse bestuurders van Tesla-voertuigen. De elektrische autofabrikant heeft de AI-assistent opgenomen in zijn recentste software-update, maakte het bedrijf bekend.
Grok kan, geïntegreerd in een Tesla, op verzoek van de bestuurder navigatieopdrachten geven of bestuurders handsfree laten bellen. Ook geeft de AI-chatbot advies over het gebruik van de auto en het interpreteren van waarschuwingen op het dashboard. Grok kan op verschillende "persoonlijkheden" worden ingesteld, zodat bestuurders bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een meer therapeutisch ingestelde Grok of zelfs een "losgeslagen, sexy"-variant van de AI-assistent.
Tesla is bezig met het uitrollen van het gebruik van de chatbot in Nederlandse voertuigen en is beschikbaar voor bestuurders van Tesla-modellen Model S, Model 3, Model X en Model Y. Om Grok te activeren en te gebruiken moeten gebruikers een speciaal abonnement hebben of een wifiverbinding.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-508701658

168 miljoen belastinggeld: de hotelketen die profiteerde van de opvangnood

generated-image

De Nederlandse economie in slow motion op weg naar een crisis

shutterstock_2737937117

Per 31 juli heb je recht op reparatie van je kapotte wasmachine of smartphone — zoveel kan je dat besparen

172014915_m

Met de auto naar Spanje: dit betaal je echt voor diesel, benzine en stroom

ANP-481145222

De A 27-brug wordt kennelijk pas over twee weken gevaarlijk

ANP-563932642

De Vierdaagse is begonnen: zoveel kost meedoen je écht

Loading