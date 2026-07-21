Koeweit ontbiedt Iraanse ambassadeur na aanval op schip

KOEWEIT (ANP/AFP) - Koeweit heeft de Iraanse ambassadeur in het land ontboden na een aanval op een Koeweitse tanker in de Straat van Hormuz. Bij die aanval liepen meerdere bemanningsleden verwondingen op.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het zijn ongenoegen heeft overgebracht "naar aanleiding van de Iraanse aanval op de Koeweitse tanker Kifan op maandagavond, terwijl het schip door de Straat van Hormuz voer". Iran heeft de blokkade van de Straat van Hormuz recentelijk opnieuw ingesteld, omdat de uitvoering van de tijdelijke deal met de Verenigde Staten is stukgelopen. De landen hadden onder meer afgesproken dat de Iraanse blokkade zou worden opgeheven.

De VS en Iran vallen elkaar herhaaldelijk aan. Iran bestookt daarbij Amerikaanse doelen in Koeweit en andere landen in de regio. Volgens Koeweit heeft Iran de afgelopen week meerdere elektriciteitscentrales en ontziltingsinstallaties in het land geraakt. Inwoners worden opgeroepen hun energieverbruik te beperken.