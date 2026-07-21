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Noorse politie gaat niet uit van opzet bij grote brand woonwijk

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 18:20
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KROKSTADELVA (ANP/AFP) - De Noorse politie gaat niet uit van opzet bij het ontstaan van de grote brand in de Noorse stad Krokstadelva, in de buurt van Oslo. Die brak afgelopen vrijdagavond uit in een woonwijk en verwoestte meer dan honderd huizen. De politie zegt een idee te hebben waar de brand is ontstaan, maar dat het nog te vroeg is om hier details over bekend te maken.
Ook heeft de politie een verdachte aangemerkt "zodat zijn of haar belangen beter beschermd kunnen worden", aldus een lokale politiefunctionaris. Dit zou onder meer gaan om het recht op een advocaat.
Lokale media noemen de brand de grootste in zijn soort in honderd jaar in Noorwegen. Meer dan vierhonderd mensen werden geëvacueerd terwijl de brand zich snel verspreidde, mede door de harde wind. De bluswerkzaamheden zijn dinsdag nog bezig, al is de situatie inmiddels onder controle.
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