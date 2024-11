Britse aartsbisschop van Canterbury stapt op om misbruikschandaal

LONDEN (ANP/AFP/RTR) - De geestelijke leider van de Anglicaanse Kerk, aartsbisschop van Canterbury Justin Welby, legt zijn functie neer om een misbruikschandaal binnen de kerk. Critici eisten zijn ontslag na de recente publicatie van een vernietigend rapport over het verdoezelen van het misbruik.

Welby heeft zijn vertrek bekendgemaakt via een brief die hij onder meer heeft gedeeld op X. Daarin staat dat hij de Britse koning Charles, het hoofd van de Anglicaanse Kerk, toestemming heeft gevraagd voor zijn vertrek. Volgens Welby is het "erg duidelijk" dat hij verantwoording moet afleggen voor de gemaakte fouten.

Het vernietigende rapport van vorige week gaat over de Britse advocaat John Smyth, die vrijwilliger was voor de kerk en tot wel 130 jongens en jonge mannen zou hebben misbruikt. Het misbruik vond plaats over een periode van ongeveer veertig jaar. Er liep een politieonderzoek naar Smyth toen hij in 2018 op 75-jarige leeftijd overleed. Hij is nooit veroordeeld.