Ex-dieven onthullen: zo zien zij dat jouw huis een makkelijk doelwit is

Samenleving
door Dirk Kruin
zaterdag, 08 november 2025 om 12:19
shutterstock_2590737901
Het is een ongemakkelijke waarheid: een huis dat eruitziet als een gemakkelijk doelwit, wordt sneller slachtoffer van inbraak. Ex-dieven zoals Evert Jansen en Darryl Kennedy delen hun inzichten over hoe zij kwetsbare woningen herkennen – en vooral hoe bewoners zich hiertegen kunnen wapenen.
Voormalige inbrekers letten vooral op signalen van slordigheid en afwezigheid. Open ramen, slechte sloten en het ontbreken van zichtbare beveiligingsmaatregelen zijn de eerste rode vlaggen. Volgens Evert Jansen, 17 jaar actief als inbreker, is een simpele anti-inbraakstrip vaak al genoeg om ‘flipperen’ met een bankpasje onmogelijk te maken. Ook waardevolle spullen in het zicht, zoals laptops of telefoons, nodigen uit tot actie. “Zorg dat je vitrage dicht is als je weg bent, dan lopen ze sneller door”, aldus Jansen.​
Het belang van buitenverlichting en het opruimen van verstopplekken, zoals dichte struiken, wordt door alle ex-dieven benadrukt. Donkere hoeken en schuilplaatsen geven inbrekers de kans om ongemerkt hun slag te slaan. Camera’s en bewegingsmelders werken extra afschrikwekkend, blijkt uit actuele onderzoeken.​
Veelgenoemde tips uit praktijk en onderzoek:
  • Maak gebruik van anti-inbraakstrips en vergrendel altijd alle ramen en deuren.
  • Zorg voor goede buitenverlichting en houd de tuin open zodat er geen schuilplekken zijn.
  • Berg waardevolle spullen uit het zicht op en gebruik een kluis voor sieraden en cash.
Ook sociale media spelen anno 2025 een rol: ex-dieven checken of je op vakantie bent via jouw posts. “Plaats nooit foto’s van je reis als je huis leegstaat,” adviseren beveiligingsspecialisten van Verisure.
Hieronder zie je in één oogopslag de belangrijkste factoren waar ex-dieven op letten:
Waar letten ex-dieven op bij het kiezen van een huis?
Scherm­afbeelding 2025-11-08 om 09.27.58

