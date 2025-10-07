Tesla zakt op lager Wall Street na onthullen goedkopere versies

NEW YORK (ANP) - Tesla hoorde dinsdag bij de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De elektrische autofabrikant heeft goedkopere versies van zijn bestverkopende modellen geïntroduceerd. Tesla probeert daarmee dalende verkoopcijfers en een afnemend marktaandeel tegen te gaan, te midden van toenemende concurrentie. Het aandeel zakte 4,5 procent.

De goedkopere Tesla's kunnen minder kilometers rijden op een volle accu, missen touchscreens voor passagiers op de achterbank en hebben minder audiospeakers dan de duurdere premium-uitvoeringen. Topman Elon Musk beloofde al langer betaalbaardere modellen, maar blies eerder plannen voor goedkopere uitvoeringen af en zette juist meer in op de ontwikkeling van zelfrijdende technologie en robots.

De stemming op Wall Street was verder overwegend negatief. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 46.602,98 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,4 procent tot 6714,59 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 0,7 procent omlaag tot 22.788,36 punten.

Beleggers hadden verder aandacht voor de sluiting van de federale overheid in de Verenigde Staten. Die duurt nu al bijna een week, door het uitblijven van een begrotingsakkoord tussen Republikeinen en Democraten. Zo zijn bijvoorbeeld belangrijke cijfers van de Amerikaanse overheid over de arbeidsmarkt niet gepubliceerd door de shutdown.

Goud, vaak een veilige haven voor beleggers in onzekere tijden, blijft verder stijgen en is op weg naar een prijs van meer dan 4000 dollar per troy ounce (31,1 gram). Ook de dollar won terrein. De euro stond 0,2 procent lager ten opzichte van de Amerikaanse munt en was 1,1651 dollar waard.

Oracle verloor 2,5 procent. Volgens nieuwsberichten ligt de winstmarge van het softwareconcern in zijn cloudactiviteiten veel lager dan velen hadden ingeschat.

Ford zakte 6,1 procent. The Wall Street Journal berichtte dat een brand bij een belangrijke leverancier van aluminium maandenlang voor verstoringen zal zorgen bij de autofabrikant.

Advanced Micro Devices kreeg er 3,8 procent bij, na een koerssprong van bijna 24 procent op maandag. Het chipbedrijf profiteert flink van een deal met OpenAI, waarbij het bedrijf de komende jaren honderdduizenden AI-chips gaat leveren voor datacenters.