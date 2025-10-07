ECONOMIE
Netanyahu belooft 2 jaar na ontvoering snelle terugkeer gijzelaars

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 23:19
JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft twee jaar na de aanval van Hamas beloofd om de gijzelaars zo snel mogelijk terug te halen. Zij werden op 7 oktober 2023 ontvoerd door de Palestijnse beweging en zitten sindsdien vast in de Gazastrook.
Momenteel wordt in Egypte onderhandeld over een einde aan de oorlog. "We bevinden ons in cruciale, beslissende dagen", aldus Netanyahu in een verklaring. "We zullen blijven handelen om alle oorlogsdoelen te bereiken: de terugkeer van alle ontvoerde personen, het uitschakelen van het bewind van Hamas en ervoor zorgen dat Gaza nooit meer een bedreiging voor Israël zal vormen."
Eerder sprak Netanyahu altijd over het uitschakelen van Hamas zelf. Dat hij het nu over de uitschakeling van het Hamas-bewind in Gaza heeft, zou te maken kunnen hebben met de onderhandelingen.
