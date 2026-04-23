EU-leiding verwelkomt lening van 90 miljard euro aan Oekraïne

door anp
donderdag, 23 april 2026 om 14:36
BRUSSEL (ANP) - De leiders van de Europese Unie hebben het definitief toekennen van een krediet van 90 miljard euro aan Oekraïne toegejuicht, nadat het lang door Hongarije was geblokkeerd. Het geld wordt officieel omschreven als een lening en moet Oekraïne in 2026 en 2027 financieel ondersteunen.
De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zegt dat het geld samen met de nieuwe reeks sancties tegen Rusland Oekraïne sterkt in de verdediging van het land en meer druk uitoefent op de oorlogseconomie van Rusland.
De buitenlandchef van de EU, Kaja Kallas, en de voorzitter van de Europese Raad, António Costa, lieten zich in soortgelijke bewoordingen uit. Het geld steunt Oekraïnes verdediging en de sancties beschadigen de economie van Rusland die onder de oorlog zou lijden. Volgens Kallas blijft de EU Oekraïne steunen "om stand te houden tot president Vladimir Poetin begrijpt dat oorlog nergens toe leidt".
