Tesla zakt op Wall Street na oplaaien ruzie tussen Musk en Trump

NEW YORK (ANP) - Tesla ging dinsdag 7,3 procent omlaag op de aandelenbeurzen in New York. De ruzie tussen Tesla-topman Elon Musk en president Donald Trump lijkt opnieuw op te laaien. Musk en Trump maakten vorige maand al openlijk ruzie, waarbij de techmiljardair afgaf op Trumps nieuwe begrotingswet die het overheidstekort flink doet oplopen.

De Tesla-baas stelt nu voor een nieuwe politieke partij in de VS op te richten als de "krankzinnige" begrotingswet wordt aangenomen. Trump hintte op zijn beurt op forse bezuinigingen op subsidies waar zijn eerdere bondgenoot Musk van profiteert.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig, na de nieuwe slotrecords een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 44.117 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,3 procent tot 6189 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,5 procent tot 20.272 punten.