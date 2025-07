Weer- en klimaatexperts EU: extreme hitte in groot deel Europa

BONN (ANP) - Terwijl Nederland zijn warmste 1 juli sinds het begin van de metingen beleeft, is het ook in veel andere Europese landen uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Uitschieters qua temperatuur worden gemeten in een groot gebied, van het Verenigd Koninkrijk tot aan Portugal en van de Balkan en Italië tot het westen van Duitsland, laten de Europese weer- en klimaatdiensten zien. Op veel plaatsen in Europa is het "ongebruikelijk" of zelfs "extreem" heet.

"De huidige hittegolf stelt miljoenen Europeanen bloot aan hoge hittestress", zegt Samantha Burgess, die zowel aan de weerdienst ECMWF als aan klimaatdienst Copernicus is verbonden.

In diverse landen hebben weerdiensten waarschuwingen afgegeven. Ook zijn meerdere warmterecords verbroken. Zo werd het in het Spaanse Huelva afgelopen weekend 46 graden, een record voor juni. In Frankrijk is code rood gegeven voor Parijs en enkele andere departementen, waar het 39 graden is. In het grootste deel van het land geldt code oranje.