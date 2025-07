Oekraïense tiener opgepakt voor dood vrouw en kind in Duitsland

DORSTEN (ANP/DPA) - Een 16-jarige Oekraïner is gearresteerd in verband met de dood van een 32-jarige Oekraïense vrouw en haar dochter van negentien maanden. Zij werden zondagochtend langs een bospad gevonden in Dorsten, op zo'n 30 kilometer van de grens met de Achterhoek.

De tiener had zich zondagavond zelf gemeld bij de politie. Hij heeft toegegeven dat hij betrokken was bij de dood van de vrouw en haar dochter. Uit de autopsie is gebleken dat zij door geweld om het leven zijn gekomen, zei de politie.

Zowel de slachtoffers als de dader woonden in Dorsten, een stad met ongeveer 75.000 inwoners in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.