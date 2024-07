The dark fleet: ‘Bedrijven in Verenigde Arabische Emiraten helpen Russisch gas te vervoeren’

Bedrijven in de Verenigde Arabische Emiraten zijn massaal op jacht naar afgedankte transportschepen voor vloeibaar gas (lng), schrijft de Financial Times . Het lijkt erop dat deze schepen worden ingezet voor het vervoeren van Russisch gas, dat door Europese sancties steeds moeilijker te verhandelen is.

Sancties

Door de Europese sancties ligt de Russische energie-export zwaar onder vuur. Vooral Russische olie en gas worden hard geraakt. Energiedeskundige Jilles van den Beukel legt uit bij BNR : "Rusland zal dat gas zelf daar weg moeten transporteren, en dat kan wel eens een heel eind ver weg zijn."

Prijsverdubbeling

De grote vraag naar oude lng-schepen heeft ervoor gezorgd dat de prijs van zo'n schip in korte tijd is verdubbeld. “Het vermoeden bestaat echt dat die bedrijven aan Rusland gelieerde partijen zijn”, vertelt Van den Beukel. “Je kunt als Europa wel zeggen: wij laten dat Russische gas niet binnen. Dan zal Rusland dat gas verder weg moeten gaan vervoeren.”

Alternatieve bestemmingen

Van den Beukel maakt zich geen zorgen dat Russische olie en gas alsnog Europa zullen bereiken. "Dat is niet zo makkelijk. Het gaat neerkomen op wat je ook bij olie ziet. Dat gaat naar India, China of soms naar Turkije." Wat wel kan, is dat die olie daar wordt geraffineerd en als ander product alsnog in Europa belandt.