Jaarlijks zoekt the Economist een land uit dat het het beste heeft gedaan, dat afgelopen jaar. En legt uiteraard ook uit waarom.

Het bald roept Syrië uit tot “country of the year 2025”, omdat het land in één jaar tijd opmerkelijk is verbeterd, vooral politiek​

Waarom Syrië wordt gekozen

Na de vlucht van Bashar al-Assad in december 2024 kwam een nieuw regime onder Ahmed al‑Sharaa aan de macht, tegen de verwachting in zonder theocratische dictatuur of totale chaos.​

Rechten en vrijheden zijn merkbaar verruimd: vrouwen hoeven zich niet verplicht te sluieren of thuis te blijven, vermaak en alcohol zijn toegestaan en het alledaagse leven is voor veel Syriërs weer min of meer normaal.​

Verbeteringen en keerzijde

Syrië heeft betere relaties opgebouwd met de VS en Golfstaten; nu sancties versoepelen, komt de economie langzaam uit het dal en keren circa 3 miljoen vluchtelingen terug.​

Tegelijk blijven grote problemen: lokale milities pleegden bloedige aanvallen op minderheden met 2.000 doden, en Sharaa regeert op clan-achtige wijze, waardoor het politieke systeem fragiel blijft.​

Andere genomineerden

Argentinië gold als sterke kandidaat vanwege scherpe liberalisering onder president Javier Milei: prijscontroles en subsidies zijn teruggedraaid, inflatie daalde van 211% in 2023 naar rond 30% nu, armoede nam fors af en de begroting is onder controle gebracht, mede dankzij een Amerikaans krediet.​

gold als sterke kandidaat vanwege scherpe liberalisering onder president Javier Milei: prijscontroles en subsidies zijn teruggedraaid, inflatie daalde van 211% in 2023 naar rond 30% nu, armoede nam fors af en de begroting is onder controle gebracht, mede dankzij een Amerikaans krediet.​ Toch blijft Argentinië kwetsbaar, onder meer door Milei’s autoritaire trekjes en corruptieschandalen en de kans dat de Peronisten terugkeren als de hervormingen ontsporen.​

Andere positieve voorbeelden

Canada k oos een “saaie technocraat” als premier, weerstond druk van president Donald Trump en Amerikan bullying in de handel.​

oos een “saaie technocraat” als premier, weerstond druk van president Donald Trump en Amerikan bullying in de handel.​ Moldavië verwierp een pro-Russische partij ondanks desinformatie en dreigementen uit Moskou, Zuid-Korea en Brazilië wisten institutioneel een aanval op de democratische orde te weerstaan, waarbij Bolsonaro 27 jaar cel kreeg voor zijn couppoging.​

